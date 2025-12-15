LA NACION

General Padrino López no detalla compras militares ni su procedencia

Ministro de Maduro dice que Caracas fortaleció su defensa aérea

Este domingo, durante un acto oficial, Padrino López destacó la inversión y el desarrollo de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con énfasis en los componentes de "vigilancia y protección del espacio aéreo".

Según el ministro, estos avances son cruciales para garantizar la integridad territorial del país frente a posibles amenazas externas. El objetivo principal, según reiteró Padrino López, es la disuasión y la consolidación de un escudo defensivo robusto y moderno.

Padrino López no hizo mención al monto de la inversión ni al origen del equipamiento militar.

Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y con continuidad bajo la administración de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de hacer compras militares a Estados Unidos y se enfocó en armamento ruso, mientras que apeló a otro aliado, como lo es China, en materia de comunicaciones militares. (ANSA).

