Ministro de Maduro dice que Caracas fortaleció su defensa aérea

Este domingo, durante un acto oficial, Padrino López destacó la inversión y el desarrollo de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con énfasis en los componentes de "vigilancia y protección del espacio aéreo".

Según el ministro, estos avances son cruciales para garantizar la integridad territorial del país frente a posibles amenazas externas. El objetivo principal, según reiteró Padrino López, es la disuasión y la consolidación de un escudo defensivo robusto y moderno.

Padrino López no hizo mención al monto de la inversión ni al origen del equipamiento militar.

Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y con continuidad bajo la administración de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de hacer compras militares a Estados Unidos y se enfocó en armamento ruso, mientras que apeló a otro aliado, como lo es China, en materia de comunicaciones militares. (ANSA).