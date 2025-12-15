Ministro de Maduro dice que Caracas fortaleció su defensa aérea
General Padrino López no detalla compras militares ni su procedencia
1 minuto de lectura
Este domingo, durante un acto oficial, Padrino López destacó la inversión y el desarrollo de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con énfasis en los componentes de "vigilancia y protección del espacio aéreo".
Según el ministro, estos avances son cruciales para garantizar la integridad territorial del país frente a posibles amenazas externas. El objetivo principal, según reiteró Padrino López, es la disuasión y la consolidación de un escudo defensivo robusto y moderno.
Padrino López no hizo mención al monto de la inversión ni al origen del equipamiento militar.
Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y con continuidad bajo la administración de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de hacer compras militares a Estados Unidos y se enfocó en armamento ruso, mientras que apeló a otro aliado, como lo es China, en materia de comunicaciones militares. (ANSA).
- 1
