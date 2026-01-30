Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba denuncia "amenaza inusual y extraordinaria" de Trump

LA HABANA, 30 ene (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró el viernes que el decreto del presidente estadounidense Donald Trump, que establece un proceso para imponer aranceles a los productos de países que venden o suministran petróleo a la isla, "constituye una amenaza inusual y extraordinaria".

En una publicación en X, Rodríguez sostuvo que el decreto representa una amenaza a la "seguridad nacional y la política exterior de todos los países, para la Paz y la seguridad internacionales y para la supervivencia de la Humanidad frente a la amenaza nuclear y el cambio climático".

Rodríguez, en tanto, declaró "una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza".

Venezuela, un histórico aliado de Cuba, también criticó la medida de Washington.

"Cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global", señaló el Gobierno venezolano en un comunicado.

"Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y hace un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza", agregó. (Reporte de Iñigo Alexander y Nelson Acosta, editado por Javier Leira)