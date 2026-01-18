Ministro del Exterior danés visita a colegas europeos para evaluar situación

Comenzará hoy con una visita a Oslo, antes de continuar a Londres y Estocolmo.

Rasmussen lo anunció en un comunicado publicado por la agencia de noticias Ritzau.

"En un mundo turbulento e impredecible, Dinamarca necesita amigos y aliados cercanos", afirma el comunicado.

"Se trata de Noruega, Gran Bretaña y Suecia, y aprovecharé mis reuniones para agradecerles el enorme apoyo que el Reino ha recibido en un momento difícil. Lo que nuestros países tienen en común es que todos coincidimos en la necesidad de fortalecer el papel de la OTAN en el Ártico, y espero con interés debatir cómo hacerlo", agrega.

Las visitas se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificara su discurso sobre su deseo de apoderarse de Groenlandia.

El sábado, Trump escribió en Truth que Dinamarca y otros países europeos se verían afectados por un arancel del 10% debido a los desacuerdos sobre Groenlandia. (ANSA).