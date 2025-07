Ministro del Interior alemán busca un acuerdo con los talibanes para deportar migrantes

Berlín, 3 jul (Reuters) - El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, quiere negociar un acuerdo directo con los talibanes para que Afganistán reciba a los migrantes afganos deportados desde Alemania, según dijo a la revista Focus en una entrevista. En agosto, Alemania reanudó el transporte aéreo de delincuentes convictos de nacionalidad afgana a su país de origen, después de interrumpir las deportaciones tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, con el apoyo de lo que Berlín calificó de "socios regionales clave". Alemania no reconoce al Gobierno talibán como legítimo y no mantiene lazos diplomáticos oficiales con él. "Mi idea es llegar a acuerdos directamente con Afganistán para permitir las repatriaciones", dijo Dobrindt en la entrevista publicada en Internet el miércoles por la noche. "Seguimos necesitando que terceras partes mantengan conversaciones con Afganistán. Esto no puede seguir siendo una solución permanente", añadió el político de la conservadora CSU, partido hermano bávaro de la CDU del canciller, Friedrich Merz.

Merz se había comprometido a deportar a personas a Afganistán y Siria, así como a detener los programas de admisión de refugiados para el antiguo personal local de las agencias alemanas en Afganistán y suspender la reunificación familiar como parte del programa electoral de los conservadores. La inmigración fue un tema central en las elecciones nacionales de febrero, tras el auge de la extrema derecha y varios ataques de inmigrantes de gran repercusión. En la entrevista, Dobrindt dijo que Alemania también estaba en contacto con Siria, donde un Gobierno islamista tomó el poder en diciembre tras la caída del veterano líder, Bashar al-Asad, para llegar a un acuerdo sobre la deportación de delincuentes de nacionalidad siria.

Sirios y afganos son los dos mayores grupos de solicitantes de asilo en Alemania: 76.765 sirios y 34.149 afganos solicitaron el estatus en 2024, según cifras de la oficina federal de migración. (Información de Miranda Murray; edición de Saad Sayeed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)