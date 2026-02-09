Ministro del Interior critica "estupidez" opositora tras arresto de dirigente en Venezuela

El ministro del Interior de Venezuela criticó este lunes la "estupidez" de dirigentes opositores que hicieron activismo político tras ser excarcelados, como Juan Pablo Guanipa, detenido horas después de salir de prisión el domingo.

"Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada", dijo Diosdado Cabello en una rueda de prensa en referencia a Guanipa, estrecho aliado de la líder opositora María Corina Machado, arrestado tras pedir elecciones durante su breve excarcelación.

"No había pasado nada hasta que la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad", agregó Cabello.