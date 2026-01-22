LA NACION

Ministro del Interior de Venezuela niega contactos con EEUU antes de la caída de Maduro

El poderoso ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este miércoles haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes de la detención y el...

El poderoso ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este miércoles haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes de la detención y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Reportes señalaron que Cabello sostuvo conversaciones secretas con representantes del gobierno de Donald Trump, meses antes de la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores.

"Es una campaña, dicen que 'Diosdado se reunió con Estados Unidos'... Yo no me he reunido con nadie", dijo en su programa semanal en el canal estatal VTV. "Reto a quien sea" a mostrar pruebas del encuentro, agregó.

Cabello afirmó que existe una "campaña de descrédito" impulsada por la oposición en contra del gobierno interino de Delcy Rodríguez que apunta a dividir a sus miembros.

"Andan con sus campañas mediáticas de mentiras. Aquí no hay traición ni peleas. Quien sigue gobernando es la revolución bolivariana. Somos la garantía de paz en este país. Con Delcy Rodríguez al frente, Venezuela sigue un camino de diplomacia, de paz", agregó Cabello.

