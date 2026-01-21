Ministro del Interior ruso visita Cuba en plena tensión con EEUU

El ministro ruso del Interior, Vladimir Kolokoltsev, fue recibido el martes en La Habana por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien dijo que la visita tiene "una enorme significación" en un momento en que Estados Unidos aumenta la presión sobre la isla comunista.

El presidente cubano subrayó que la visita del ministro, la primera de un funcionario ruso a Cuba desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, tenía "una enorme significación" por "el momento en que se hace", según declaraciones difundidas por la presidencia.

Según la televisión estatal, el ministro enviado por Moscú también fue recibido por el exdirigente Raúl Castro, de 94 años, oficialmente retirado de cualquier cargo de decisión, pero que sigue siendo una figura central del poder.

El ex jefe revolucionario destacó las "excelentes relaciones" entre La Habana y Moscú, según la misma fuente. Rusia y Cuba han reforzado sus vínculos desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

Vladimir Kolokoltsev llegó en la noche del lunes al martes a La Habana para sostener "reuniones bilaterales" y "actividades conmemorativas", anunció poco antes la embajada de Rusia en Cuba.

A su llegada, fue recibido por su homólogo cubano, Lázaro Alberto Álvarez.

El embajador ruso en La Habana, Victor Koronelli, agregó también en X que Kolokoltsev viajó "para fortalecer la cooperación bilateral y la lucha contra la delincuencia".

En una declaración al canal de televisión estatal Rossiya-1, realizada desde el aeropuerto de la capital cubana, el ministro Kolokoltsev recordó la postura de Moscú sobre el ataque de las fuerzas estadounidenses a principios de enero en Caracas que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro.

"En Rusia, consideramos esto como un acto de agresión armada injustificada contra Venezuela", declaró.

"Este acto no puede justificarse de ninguna manera y demuestra una vez más la necesidad de reforzar la vigilancia y de consolidar todos los esfuerzos dirigidos a contrarrestar los factores externos", agregó.

- Ayuda "de emergencia" de China -

Esta visita tiene lugar en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha multiplicado las amenazas contra Cuba tras el ataque en Venezuela, estrecho aliado de La Habana que hasta entonces le suministraba petróleo, crucial para la economía cubana.

Durante esta operación, 32 militares cubanos, algunos de ellos miembros del equipo encargado de la seguridad de Nicolás Maduro, murieron.

Por la mañana, el ministro ruso acudió al cementerio de La Habana para rendir homenaje a estos militares, precisaron posteriormente los medios estatales cubanos.

Al mismo tiempo, el encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mike Hammer, se reunió el martes en Miami con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el teniente general Evan L. Pettus, “para hablar sobre la situación en Cuba y el Caribe”, informó en X la embajada de Estados Unidos en Cuba.

Donald Trump endureció recientemente su discurso contra Cuba y exhortó al país caribeño a aceptar "antes de que sea demasiado tarde" un "acuerdo", cuya naturaleza no precisó. "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!", amenazó.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, desmintió recientemente las declaraciones de Trump sobre conversaciones en curso con Estados Unidos.

Cuba, bajo embargo económico de Estados Unidos, lleva seis años estancada en una profunda crisis económica, agravada por la falta de divisas que limita la compra de combustibles y acentúa los problemas energéticos de la isla.

China, otro aliado histórico de La Habana, aprobó este martes una "nueva ronda de ayuda" para la isla, entre ellas una "asistencia financiera de emergencia" de US$ 80 millones para la adquisición de equipos eléctricos, así como una donación de 60.000 toneladas de arroz, anunció la presidencia cubana.

En 2025, se instalaron alrededor de cuarenta parques fotovoltaicos en el país, gracias al apoyo financiero y la asistencia de China, con el objetivo de respaldar la red eléctrica cubana, que sufre por la falta de combustible para la generación de electricidad y por averías frecuentes de sus envejecidas termoeléctricas.