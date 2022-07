ministro economía de argentina guzmán renuncia poco antes de viaje para renegociar deuda

(Agrega detalles, reacciones y autor)

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 2 jul (Reuters) - El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, presentó el sábado su renuncia al cargo mediante una carta pública, en momentos que el país sudamericano sufre una galopante inflación y turbulencias en sus mercados.

La decisión tomó por sorpresa al Gobierno, que pasa por sus niveles más bajos de aprobación desde la asunción a finales de 2019. El economista iba a viajar el lunes a Francia, donde iba a renegociar deuda con el Club de París.

Ni el presidente Alberto Fernández ni su entorno se expresaron al respecto, y todavía no surgieron nombres desde la Casa Rosada como reemplazante.

En una carta dirigida al mandatario y publicada en su cuenta de Twitter, Guzmán dijo que "me dirijo a usted con motivo de presentarle mi renuncia al cargo de ministro de Economía de la Nación, con el cual me honrara desde el 10 de diciembre (de 2019)".

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", agregó.

Argentina arrastra un costo de precios minoristas con piso del 70% para 2022, con bonos soberanos que en junio perdieron el 13% por la desconfianza de los inversores sobre la economía y las disputas internas en la coalición gobernante de centroizquierda.

Una fuente del Gobierno bajo anonimato confió a Reuters que la salida de Guzmán del gabinete obedeció a la falta de apoyo político que sintió el ahora exfuncionario para profundizar una serie de medidas, justo en momentos donde el riesgo país marcó su máximo histórico.

"Es la crónica de una muerte anunciada. Desde la pérdida de la elección legislativa del año pasado se está exigiendo desde (la vicepresidenta) Cristina (Fernández) y todo su entorno la renuncia del ministro y evidentemente esto también pone de manifiesto la pérdida de poder cada vez mayor del presidente", dijo a Reuters Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit.

El economista renunciante, de 39 años, fue clave en un reciente acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el que se renegociaron 44.000 millones de dólares en deuda impagable a corto plazo.

La gestión de Guzmán "no deja nada positivo y el crecimiento que hubo el año pasado fue un rebote después de la pandemia (...) No es un ministro que uno va a extrañar, lo que pasa es que no se sabe quién viene y deja una papa muy caliente, el que viene la va a tener muy complicada", dijo a Reuters el exfuncionario y economista Miguel Kiguel.

Los límites que el banco central de Argentina (BCRA) impuso esta semana a las importaciones, en un intento por combatir la escasez de divisas, generarán una aceleración de la inflación y una caída en el nivel de actividad, sostuvieron analistas consultados por Reuters.

Argentina se comprometió ante el FMI a sumar reservas, achicar la emisión monetaria, reducir el déficit fiscal y quitar subsidios energéticos, entre otras medidas, lo que a criterio de muchos analistas será improbable de alcanzar.

(Reporte de Jorge Otaola; con colaboración de Eliana Raszewski, Lucila Sigal y Hernán Nessi. Editado por Javier Leira)