Ministro francés advierte que acuerdo UE-Mercosur "no es aceptable" en su estado actual
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur no es "aceptable", reiteró el ministro francés de Economía y Finanzas en una entrevista...
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur no es "aceptable", reiteró el ministro francés de Economía y Finanzas en una entrevista a la prensa alemana el domingo.
"En su forma actual, el tratado no es aceptable”, declaró Roland Lospennato al diario económico Handelsblatt.
La postura de Francia podría poner en peligro el viaje a Brasil que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto realizar el próximo sábado para firmar el acuerdo con el Mercosur, bloque económico que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Los Estados europeos deberían pronunciarse sobre el acuerdo comercial entre el 16 y el 19 de diciembre, según fuentes europeas.
No obstante, los Veintisiete esperan el resultado de una votación del Parlamento Europeo el martes sobre las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente a los franceses, que se oponen frontalmente a este tratado.
Según el ministro francés, la obtención de una "cláusula de protección fuerte y eficaz" forma parte de las "tres condiciones" de Francia antes de dar su conformidad.
La segunda es que las normas aplicadas en la UE para la producción "deben aplicarse también a la producción en los países socios”, dijo el ministro, y la tercera son "controles en la importación".
Si se aprobara, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.
El acuerdo permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria o vino, pero también facilitaría la entrada de carne de vacuno, aves de corral, azúcar y miel, entre otros productos, que los agricultores consideran competencia desleal.
