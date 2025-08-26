Ministro francés de Economía ve riesgo de intervención del FMI si cae el Gobierno

PARÍS, 26 ago (Reuters) -

El ministro francés de Economía, Ric Lombard, el martes que existe el riesgo de que el Fondo Monetario Internacional tenga que intervenir en la economía si el Gobierno en minoría del primer ministro François Bayrou cae el mes que viene.

El Gobierno en minoría de Bayrou parece cada vez más propenso a perder el poder después de que los tres principales partidos de la oposición dijeran que no respaldarían la moción de confianza anunciada por Bayrou para el 8 de septiembre sobre sus planes de implementar recortes presupuestarios radicales.

“Estamos en plena batalla”, dijo Lombard a la radio France Inter. Añadió que

resignaba "

en absoluto" a que el Gobierno de Bayrou pierda de confianza.

Al preguntarle por los comentarios de otros políticos de que un colapso del Gobierno de Bayrou podría dar lugar a que el FMI tuviera que intervenir en la economía francesa, Lombard respondió: “Es un riesgo que tenemos”.

"Es un riesgo que nos gustaría evitar, y que deberíamos evitar, pero no puedo decirles que no exista", añadió.