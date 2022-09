Ministro francés promete cambiar corbata por cuello alto para reducir consumo de energía

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, prometió este martes cambiar la corbata por el jersey de cuello alto para reducir el consumo de la calefacción, en un contexto de llamados a ahorrar energía para enfrentar el invierno.

"No prenderemos la calefacción [en el ministerio] hasta que la temperatura esté por debajo de los 19ºC (...) Ya no me verán con corbata, sino con cuello alto", aseguró en la radio France Inter el ministro de Economía del liberal Emmanuel Macron.

Bruno Le Maire consideró estas medidas como algo "muy bueno, que permitirá ahorrar energía, ser sobrios". "Es la forma más eficiente de pasar el invierno sin tener que cortar la energía a nadie", agregó.

Francia busca reducir un 10% su consumo de energía respecto a un período sin crisis, al tiempo que llena sus reservas de gas, para enfrentar el próximo invierno con un menor suministro de gas ruso como en el resto de la Unión Europea (UE).

El país enfrenta además problemas de corrosión en su principal fuente de electricidad, la energía nuclear, que le llevó a cerrar la mitad de los reactores, por lo que acordó con Alemania ayuda mutua en casos de pico de consumo.

Las autoridades llamaron así a la "movilización general" y se están adoptando medidas como apagar los paneles luminosos en los comercios durante la noche o los principales monumentos de París, así como limitar el uso de la calefacción en escuelas.

La ofensiva rusa en Ucrania lanzada en febrero y las sanciones europeas contra Rusia impulsaron la crisis energética que vive Europa, acompañada por un aumento de los precios de la energía y de la alimentación.

El principio de ahorro energético también estuvo presente durante el verano en Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó así a seguir su ejemplo y quitarse la corbata para limitar el aire acondicionado.

Tjc/me