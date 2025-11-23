Ministro iraní de Inteligencia advierte sobre un intento de asesinato contra el guía supremo

El ministro iraní de Inteligencia advirtió este domingo contra cualquier intento de los enemigos de la República Islámica, como Estados Unidos e Israel, de asesinar al guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y provocar disturbios en el país, reportó un medio local.

Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989, es la máxima autoridad del país en todas las cuestiones estratégicas de la República Islámica.

"El pilar (...) es el guía de la Revolución. Por eso el enemigo busca atacarlo y tomar medidas que amenacen este eje de unidad", indicó Esmail Jatib, citado el sábado por la noche por la agencia Isna.

No está claro si el ministro de Inteligencia se refería a un incidente o proyecto concreto, pero los altos cargos iraníes advierten regularmente sobre supuestos complots extranjeros, generalmente atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Las declaraciones sobre la seguridad del guía eran poco frecuentes antes de la guerra de junio entre Irán e Israel.

El 13 de junio, Israel lanzó un ataque sorpresa de una magnitud sin precedentes contra instalaciones estratégicas en Irán, matando a decenas de altos mandos iraníes, científicos nucleares y civiles.

Estos ataques desencadenaron una guerra de 12 días entre los dos países enemigos, durante la cual Estados Unidos también bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

El 11 de noviembre, el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que había temido un asesinato de Jamenei durante este conflicto y que su muerte provocara divisiones internas.

Matar al guía supremo "no agravará el conflicto. Le pondrá fin", declaró durante la guerra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la cadena estadounidense ABC News.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Jamenei era "un objetivo fácil", pero que su país no lo eliminaría, "al menos por el momento".

