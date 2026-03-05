Ministro israelí advierte que el suburbio de Beirut sufrirá la misma devastación que Gaza

El ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, advirtió este jueves a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, que el distrito se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

"Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis", declaró Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

"Hezbolá cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbolá", añadió en un comunicado en video, durante su visita a la frontera norte de Israel.