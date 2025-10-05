Ministro israelí afirma que hay 900.000 palestinos desplazados de Ciudad de Gaza
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este domingo que la ofensiva militar para tomar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este domingo que la ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza desplazó aproximadamente a 900.000 palestinos.
"La decisión de ocupar Gaza, el derrumbe de edificios de varios pisos y la intensidad de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la ciudad provocaron la evacuación de unos 900.000 residentes hacia el sur, lo que generó una enorme presión sobre Hamas y los países que lo apoyan", declaró Katz en un discurso en Jerusalén.
Antes del inicio de la gran ofensiva terrestre y aérea para tomar el principal núcleo urbano de la Franja de Gaza, la ONU estimó que cerca de un millón de personas vivían en Ciudad de Gaza.
avm-jd/jsa/an/sag
Otras noticias de Franja de Gaza
Más leídas
- 1
La historia de William Taynton, el joven oficinista que se convirtió en la primera persona del mundo en aparecer en TV
- 2
Así se puede activar el “modo Capibara” en WhatsApp en octubre 2025
- 3
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 4
Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos