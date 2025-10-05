Ministro israelí afirma que hay 900.000 palestinos desplazados de Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este domingo que la ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza desplazó aproximadamente a 900.000 palestinos.

"La decisión de ocupar Gaza, el derrumbe de edificios de varios pisos y la intensidad de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la ciudad provocaron la evacuación de unos 900.000 residentes hacia el sur, lo que generó una enorme presión sobre Hamas y los países que lo apoyan", declaró Katz en un discurso en Jerusalén.

Antes del inicio de la gran ofensiva terrestre y aérea para tomar el principal núcleo urbano de la Franja de Gaza, la ONU estimó que cerca de un millón de personas vivían en Ciudad de Gaza.

avm-jd/jsa/an/sag