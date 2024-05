Ministro israelí de Defensa dice que entrarán más tropas en Rafah

El ministro de Defensa israelí anunció este jueves que se prevé el envío de más tropas para participar en los combates en tierra en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde las operaciones militares van a "intensificarse".

"Entrarán más tropas" en Rafah, y "la actividad [militar] se va a intensificar", declaró Yoav Gallant durante una visita el miércoles a Rafah, según un comunicado difundido por su oficina.

Gallant señaló que las tropas israelíes "destruyeron varios túneles" y que "cientos de objetivos [terroristas] ya han sido golpeados" en la zona.

A principios de mayo, las fuerzas israelíes tomaron el control del lado gazatí del paso fronterizo de Rafah con Egipto, pese a la preocupación internacional sobre los 1,4 millones de civiles atrapados allí.

La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, Unrwa, indicó que "600.000 personas han huido de Rafah desde que se intensificaron las operaciones militares" en esa ciudad.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció sus intenciones de lanzar una operación terrestre a gran escala en Rafah para, según él, desmantelar los batallones que aún quedan de Hamás.

Gallant afirmó que la ofensiva militar israelí había golpeado duramente al grupo islamista palestino.

"Hamás no es una organización que pueda reorganizarse, no tiene tropas de reserva, no tiene reservas de suministros ni capacidad para tratar a los terroristas que golpeamos", declaró.

"El resultado es que estamos desgastando a Hamás", aseveró.

Sin embargo, el principal aliado de Israel, Estados Unidos, dijo que no había visto ningún plan israelí creíble para proteger a los civiles en Rafah.

El Secretario de Estado, Antony Blinken, declaró el domingo a la cadena NBC que la operación israelí en Rafah podría crear "caos" y "anarquía" y, tras cierto tiempo, el regreso de la organización islamista.

jd-al-ayv/avl-meb/mb

AFP