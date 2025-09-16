Ministro israelí de Defensa dice que “Gaza está ardiendo” tras intensos bombardeos en Ciudad de Gaza

JERUSALÉN (AP) — El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó el martes que "Gaza está ardiendo" después de una serie de intensos ataques sobre Ciudad de Gaza durante la madrugada, mientras el principal diplomático de Estados Unidos insinuaba que podría haber en marcha una operación intensiva dirigida a la ciudad más grande de la Franja de Gaza.

Katz hizo esas declaraciones mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se preparaba para viajar a Qatar, donde planeaba reunirse con funcionarios que aún estaban indignados por el ataque de Israel la semana pasada que mató a cinco miembros de Hamás y a un funcionario de seguridad local.

Aunque las naciones árabes y musulmanas denunciaron el ataque en una cumbre el lunes, no tomaron ninguna acción importante contra Israel, un reflejo del desafío de presionar diplomáticamente para conseguir cambios en la conducta de Israel en la prolongada guerra entre Israel y Hamás.

En declaraciones a la prensa mientras partía de Israel rumbo a Qatar, Rubio dejó entrever que la ofensiva había comenzado.

“Bueno, como vieron, los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Así que creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que se puede llegar a un acuerdo”, declaró Rubio. "Ya no tenemos meses, y probablemente tengamos días y tal vez unas pocas semanas, así que es un momento clave, un momento importante".

“Nuestra preferencia, nuestra opción número uno, es que esto termine a través de un acuerdo negociado", añadió, reconociendo los peligros que una campaña militar intensificada podría representar para Gaza.

“Lo único peor que una guerra es una prolongada que continúa para siempre”, dijo Rubio. “En algún momento, esto tiene que terminar. En algún momento, Hamás tiene que ser desarmado, y esperamos que pueda suceder a través de una negociación. Pero creo que, desafortunadamente, el tiempo se está acabando”.

Residentes palestinos informaron de intensos bombardeos en toda la ciudad de Gaza el martes por la mañana.

El Hospital Shifa en Ciudad de Gaza recibió los cuerpos de 12 personas muertas en un ataque que alcanzó múltiples casas en la parte occidental de la ciudad, y otros 90 heridos llegaron al lugar en las últimas horas, dijo el doctor Rami Mhanna, director gerente del hospital.

"Fue una noche intensa", dijo Radwan Hayder, un residente de Ciudad de Gaza que se refugia cerca del Hospital Shifa.

El ejército israelí no ha respondido a preguntas remitidas durante horas sobre si la ofensiva había comenzado. Sin embargo, Katz pareció señalar que estaba en marcha en una publicación en la plataforma social X.

"Gaza está ardiendo", escribió. "(El ejército israelí) está golpeando con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados (israelíes) están luchando heroicamente para crear las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás.

No cederemos y no retrocederemos hasta la finalización de la misión.

Tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como Rubio dijeron el lunes que la única forma de poner fin al conflicto en Gaza es mediante la eliminación de Hamás y la liberación de los 48 rehenes restantes —alrededor de 20 de los cuales se cree que continúan con vida— dejando de lado los llamados a un alto el fuego interino para buscar un fin inmediato del conflicto.

Hamás ha dicho que únicamente liberará a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza.

La guerra en Gaza comenzó después de que combatientes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, asesinando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados desde entonces como parte de acuerdos de cese al fuego.

La respuesta de Israel ha cobrado la vida de al menos 64.871 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles o combatientes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está integrado por profesionales médicos, asegura que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

___

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los periodistas de Associated Press Samy Magdy en El Cairo y Matthew Lee en Múnich, Alemania, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.