Ministro israelí de extrema derecha afirma que votará contra el acuerdo sobre Gaza

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, afirmó este jueves que votaría contra el acuerdo con Hamas, impulsado por Estados Unidos, para un alto al fuego en Gaza y el intercambio de rehenes por cientos de prisioneros palestinos.

"El corazón de todos nosotros se llena de alegría por el hecho de que se espera que todos los rehenes vuelvan. Sin embargo, junto a esta alegría, está terminantemente prohibido ignorar la cuestión del precio: la liberación de miles de terroristas, incluyendo 250 asesinos que se supone serán liberados de prisión. Eso es un precio alto e insoportable", declaró Ben Gvir en X.

"No puedo votar a favor de un acuerdo que libera a esos terroristas asesinos y nos opondremos a él en el gobierno", dijo en el comunicado.

