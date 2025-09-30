Ministro israelí de extrema derecha llama plan de paz de Trump “fracaso diplomático”
El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza es "un estrepi
El plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza es "un estrepitoso fracaso diplomático", afirmó el martes el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, de extrema derecha.
El ministro publicó en X que el plan de 20 puntos es una "mezcla incomible (...) desactualizada", y que marca "un regreso a la concepción de Oslo, un fracaso histórico de la oportunidad más legítima del mundo para liberarse finalmente de las cadenas de Oslo, un fracaso diplomático rotundo".
Su comentario hizo referencia al Acuerdo de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, con mediación de Noruega, que intentó alcanzar la paz entre las dos partes con un reconocimiento mutuo, pero que no llegó a materializarse.
Agregó que el plan de Trump es "cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023", fecha del ataque sangriento del movimiento islamista Hamás contra Israel, que desató la guerra en curso.
