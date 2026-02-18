Ministro israelí defiende la "migración" de palestinos de Cisjordania

El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, se manifestó favorable a "fomentar la migración" de los palestinos de la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza, informaron el miércoles medios locales.

"Eliminaremos la idea de un Estado árabe terrorista", dijo Smotrich en un acto organizado por su partido, Sionismo Religioso, el martes por la noche.

"Anularemos formalmente y en términos prácticos los malditos Acuerdos de Oslo y emprenderemos el camino hacia la soberanía, mientras fomentamos la emigración tanto de Gaza como de Judea y Samaria", expresó, empleando una fórmula habitual en Israel para referirse a Cisjordania.

"No hay otra solución a largo plazo", añadió Smotrich, quien vive en una colonia en Cisjordania.

La semana pasada, el gobierno israelí aprobó un plan para facilitar su control de tierras administradas por la Autoridad Palestina según los Acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990.

Las medidas incluyen un proceso para registrar tierras en Cisjordania como "propiedad estatal" y facilitar la compra directa de tierras por parte de israelíes judíos.

Estas medidas han provocado una oleada de indignación internacional. El martes, misiones de 85 países ante la ONU condenaron las medidas, que, según los críticos, equivalen a una anexión de facto del territorio palestino.

"Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales de Israel destinadas a ampliar su presencia ilegal en Cisjordania", señalaron en un comunicado.

"Estas decisiones contravienen las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y deben ser revertidas de inmediato. (...) Subrayamos nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión", señala el documento.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el lunes a Israel a revertir su política de registro de tierras, calificándola de "desestabilizadora" e "ilegal".

Cisjordania constituiría la mayor parte de cualquier futuro Estado palestino, pero numerosos integrantes de la derecha religiosa de Israel la consideran tierra israelí.

El actual gobierno israelí ha acelerado la expansión de los asentamientos, aprobando un récord de 52 nuevas colonias en 2025.

Excluyendo Jerusalén Este, anexionada por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos avanzados de Cisjordania, que según el derecho internacional son ilegales.