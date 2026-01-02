Ministro israelí, "Gaza es nuestra, los palestinos son huéspedes"

"Gaza también es nuestra. Los dejamos allí como huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra", declaró Zohar en una entrevista con la emisora pública Kan.

El ministro explicaba por qué está considerando denegar financiación a la industria cinematográfica israelí por otorgar el Premio Ophir, el galardón cinematográfico más prestigioso de Israel, a una película sobre un niño palestino de Cisjordania a quien se le niega la entrada para visitar una playa en Israel.

Aunque Zohar admite no haber visto la película, argumenta que retrata negativamente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y presenta a Israel como un ocupante.

"Judea y Samaria son nuestras", afirma, utilizando el término bíblico para Cisjordania. "No somos ocupantes en nuestra propia tierra". Añade que los cineastas que buscan financiación gubernamental deberían "producir películas que a los israelíes les guste ver. No las que a los europeos les guste ver". (ANSA).