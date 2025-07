Ministro israelí insinúa la anexión de partes de Gaza

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 30 jul (Reuters) -

Israel podría amenazar con anexionarse partes de Gaza para aumentar la presión sobre el grupo militante Hamás, dijo el miércoles un ministro israelí, una idea que asestaría un duro golpe a las esperanzas palestinas de crear un Estado en el territorio que ahora ocupa Israel.

El miembro del gabinete de seguridad Zeev Elkin hizo el comentario el día siguiente a que Gran Bretaña dijo que reconocería un Estado palestino en septiembre a menos que Israel tome medidas para aliviar el sufrimiento en Gaza y alcance un alto el fuego en la guerra con Hamás.

Francia, que dijo la semana pasada que reconocería un Estado palestino en septiembre, y Arabia Saudí emitieron el martes una declaración, respaldada también por Egipto, Qatar y la Liga Árabe, en la que se esbozan los pasos para implantar una solución de dos Estados.

Como parte del fin de la guerra de Gaza, dijeron que Hamás "debe poner fin a su dominio en Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina".

Israel ha denunciado que las medidas para reconocer un Estado palestino recompensan a Hamás por el ataque de octubre de 2023 que precipitó la guerra.

Acusando a Hamás de intentar alargar las conversaciones de alto el fuego para obtener concesiones israelíes, Elkin dijo a la cadena pública Kan que Israel podría dar un ultimátum al grupo para que llegue a un acuerdo antes de seguir ampliando sus acciones militares.

"Lo más doloroso para nuestro enemigo es perder tierras", dijo. "Una aclaración a Hamás de que en el momento en que jueguen con nosotros perderán tierras que nunca recuperarán sería una importante herramienta de presión".

Los esfuerzos de mediación para llegar a un acuerdo que garantice un alto el fuego de 60 días y la liberación de los rehenes en manos de Hamás se paralizaron la semana pasada, y las partes se culparon mutuamente del estancamiento.

Israel se enfrenta a una creciente presión internacional por la situación en Gaza, donde un observatorio mundial del hambre ha advertido de que se está desarrollando el peor escenario posible de hambruna.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó el miércoles de otras siete muertes relacionadas con el hambre, entre ellas la de una niña de dos años que padecía una enfermedad. Las familias de los rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza hicieron un llamamiento para que no se reconozca un Estado palestino antes de que se devuelva a sus seres queridos. "Tal reconocimiento no es un paso hacia la paz, sino una clara violación del derecho internacional y un peligroso fracaso moral y político que legitima horribles crímenes de guerra", dijo el Foro de Familiares de Rehenes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que la decisión británica "recompensa el monstruoso terrorismo de Hamás". Israel hizo comentarios similares la semana pasada tras el anuncio de Francia. Dos responsables de Hamás no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre la exigencia de que el grupo entregue sus armas a la AP, que ahora tiene un control limitado de partes de Cisjordania ocupada por Israel. Hamás ha rechazado antes los llamamientos al desarme, mientras que Israel ha descartado dejar que la AP dirija Gaza. (Contribución de Olivia Le Poidevin en Ginebra; editado en español por Javier López de Lérida)