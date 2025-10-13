Ministro israelí Katz dice que entrega de cuatro rehenes muertos sería "incumplimiento" de compromisos

13 oct (Reuters) - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el lunes que el anuncio del grupo militante palestino Hamás de entregar cuatro cadáveres de rehenes es un "incumplimiento de los compromisos".

"Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia", dijo Katz en un post en X.

El acuerdo establece que, en un plazo de 72 horas desde el redespliegue militar, los 48 rehenes deben ser liberados de la Franja de Gaza y entregados a las fuerzas de seguridad israelíes: 20 que se sabe que están vivos y 28 que han muerto.

Hamás indicó anteriormente que la recuperación de los cuerpos de algunos rehenes muertos podría llevar más tiempo, ya que no se conocen todos los lugares donde están enterrados.

(Reporte de Menna Alaa El-Din y Jaidaa Taha; Editado en español por Natalia Ramos)