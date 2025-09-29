Ministro israelí reclama "libertad total de acción" para el ejército en Gaza

Un ministro de ultraderecha de Israel pidió este lunes que el ejército israelí conserve "libertad total de acción" en Gaza en caso de un alto al fuego, antes de una reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en Washington.

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder del partido Sionismo Religioso, clave para que Netanyahu mantenga mayoría en el Parlamento, expuso en la red X una serie de "líneas rojas" que dice haber transmitido al primer ministro israelí.

Trump recibe este lunes al primer ministro israelí en la Casa Blanca, poco después de prometer un "acuerdo" sobre Gaza.

La propuesta estadounidense en 21 puntos, que Trump ya presentó a Netanyahu y a varios dirigentes árabes y musulmanes, prevé, según una fuente diplomática, un alto al fuego permanente en el territorio palestino, la liberación de rehenes israelíes, un retiro israelí y una futura administración de la Franja de Gaza sin Hamás.

Smotrich reitera en los últimos meses su oposición a un acuerdo, incluso indirecto, con el movimiento islamista palestino cuyo ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la guerra en Gaza.

Smotrich declaró este lunes que el ejército israelí debe mantener una "libertad total de acción en toda la Franja de Gaza".

También se opuso al retorno de la Autoridad Palestina al territorio palestino, como lo recomiendan varios actores de la comunidad internacional, así como a una posible implicación de Qatar, país mediador y aliado de Estados Unidos, en la futura administración del territorio palestino.

En su largo mensaje, Smotrich también expresó su esperanza en que Estados Unidos apoye el proyecto de anexión de "Judea y Samaria", el nombre bíblico utilizado por algunos políticos israelíes para referirse a Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

Sin embargo, Trump lo vetó categóricamente: "No permitiré que Israel anexe Cisjordania (...) eso no sucederá", dijo el jueves el mandatario.

glp-crb/dms/mdh/feb/pb/an