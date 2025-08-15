Ministro japonés visita un polémico santuario en el 80 aniversario de la derrota en la II Guerra Mundial

TOKIO, 15 ago (Reuters) - Japón conmemoró el viernes el 80 aniversario de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, con al menos un ministro del gabinete uniéndose a los miles de visitantes de un santuario que los vecinos asiáticos de Japón consideran un símbolo de su agresión en tiempos de guerra. Shinjiro Koizumi, ministro de Agricultura de Japón y aspirante a liderar el Partido Liberal Democrático el año pasado, llegó al santuario de Yasukuni en Tokio a primera hora del viernes. Entre los 2,5 millones de muertos de guerra conmemorados en el santuario se encuentran 14 líderes de guerra condenados por los crímenes de guerra más graves, junto con más de 1000 personas declaradas culpables por los tribunales aliados tras la derrota de Japón en 1945. China y Corea del Sur han criticado las pasadas visitas de altos oficiales japoneses que, según ellos, ocultan las acciones de Tokio en tiempos de guerra y dañan los lazos diplomáticos. "Es importante no olvidar nunca mostrar respeto a quienes dieron la vida por su país, independientemente de la nación de que se trate. Creo que éste es un principio muy importante", declaró Koizumi a los periodistas. El primer ministro, Shigeru Ishiba, asistió a otro acto conmemorativo de la guerra en Tokio junto con el emperador Naruhito. "El 15 de agosto es un día para llorar a los caídos en la guerra y conmemorar la paz. El Gobierno continuará expresando su gratitud a los caídos en la guerra y a sus familias", dijo el portavoz del Gobierno Yoshimasa Hayashi en una rueda de prensa. Ningún primer ministro japonés en ejercicio ha visitado el santuario de Yasukuni desde que Shinzo Abe lo hiciera en diciembre de 2013, lo que provocó la decepción del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El último primer ministro que visitó el santuario en el aniversario de la rendición de Japón fue el padre de Koizumi, Junichiro Koizumi, en 2006. Los exministros de Seguridad Económica Sanae Takaichi y Takayuki Kobayashi también acudieron al santuario, según informaron los medios locales. Ambos se presentaron a las elecciones del año pasado para liderar el PLD. Ishiba envió el viernes una ofrenda al santuario, según los medios locales. Una ofrenda que hizo en octubre provocó las críticas tanto de Corea del Sur, colonia japonesa durante 35 años, como de China, cuyos territorios fueron ocupados por las fuerzas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. (Información de Tim Kelly, Irene Wang, Joseph Campbell y Liz Lee en Pekín; edición de Saad Sayeed y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Irene Martínez)