Ministro peruano del Interior renuncia en medio de investigación por "Rolexgate" 

El ministro peruano del Interior, Víctor Torres, renunció este lunes en medio de la investigación que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado dentro de sus bienes.

"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido", dijo Torres a la salida del palacio presidencial. El ministro alegó "problemas familiares" para separarse del gobierno de Boluarte, investigada por la fiscalía.

Cm-vel/nn