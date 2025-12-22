Ministro ruso de Asuntos Exteriores habla con su par venezolano sobre la escalada en el Caribe

MOSCÚ, 22 dic (Reuters) - El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y su par venezolano, Yván Gil, "expresaron su seria preocupación por la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe" en una conversación telefónica el lunes, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

"La parte rusa ha confirmado su amplio apoyo y solidaridad con los dirigentes y el pueblo de Venezuela", señaló la cancillería rusa.

En un mensaje en su cuenta de Telegram, Gil dijo que en la conversación con Lavrov "repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos".

Moscú y Caracas mantienen estrechas relaciones y el Gobierno del presidente Vladimir Putin ha expresado que apoya "el rumbo del Gobierno del (presidente Nicolás) Maduro". (Reporte de Reuters)