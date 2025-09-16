Ministro suizo de Economía firma en Brasil el acuerdo con Mercosur

ZÚRICH, 16 sep (Reuters) - El ministro suizo de Economía, Guy Parmelin, firmó formalmente el martes un acuerdo de libre comercio celebrado a principios de año con los países del Mercosur, informó su ministerio.

Parmelin firmó el acuerdo en Río de Janeiro con representantes de los demás Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), dijo el ministerio en un comunicado.

El acuerdo de libre comercio permitirá un ahorro arancelario para las empresas suizas de más de 155 millones de francos suizos (US$197 millones) al año en el comercio con el bloque, dijo.

El Gobierno suizo someterá el acuerdo a la aprobación del Parlamento, y entrará en vigor una vez se hayan completado los procesos de aprobación entre los firmantes.

