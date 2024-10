ministro suprema corte méxico dejará cargo en 2025 por polémica reforma poder judicial

(Añade detalles, citas, a partir de párrafo 4)

Ciudad de méxico, 29 oct (reuters) - el ministro de la suprema corte mexicana alfredo gutiérrez anunció el martes que dimitirá del cargo en agosto 2025, en respuesta a una reforma del poder judicial que impone el voto popular para la elección de los miembros del alto tribunal y de miles de jueces en el país.

Los cambios constitucionales, que implicaron modificaciones profundas al aparato judicial, fueron promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobados en septiembre por el Congreso, causando la depreciación de la moneda local e inquietud entre los inversores.

"No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular", afirmó Gutiérrez en una carta enviada al Senado, y explicó que su renuncia "no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma".

López Obrador y su sucesora y aliada política, Claudia Sheinbaum, investida presidenta el 1 de octubre, han argumentado que la reforma constitucional permitirá eliminar la corrupción del poder judicial, en un país con elevados índices de impunidad.

Además, la mandataria dijo más temprano, al ser consultada por la potencial renuncia de los ministros de la Suprema Corte, que la dimisión se debe a que los magistrados quieren mantener sus condiciones de retiro, que perderían si se postulan al cargo bajo las nuevas reglas y que representan "un montón de dinero".

"Si bien su renuncia (de Gutiérrez) es importante desde un punto de vista simbólico, es poco probable que altere la implementación de la reforma", dijo a Reuters Gustavo Flores-Macías, especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Cornell.

El líder del partido oficialista Morena en el Senado, Gerardo Fernández, afirmó a periodistas que la cámara alta podría no aceptar la renuncia del ministro y de otros colegas que podrían seguir sus pasos, y consideró que con la medida pretenden abandonar sus puestos "con las alforjas llenas".

Además, detalló que hasta ahora más de 200 jueces y magistrados han declinado participar en los procesos electorales que se darán a partir del próximo año para los nuevos puestos en el aparato judicial.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Lizbeth Díaz; Reporte adicional de Cassandra Garrison y Kylie Madry)

