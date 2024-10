ministro suprema corte méxico renuncia en respuesta a polémica reforma poder judicial

(Añade contexto, citas)

Ciudad de méxico, 29 oct (reuters) - el ministro de la suprema corte mexicana alfredo gutiérrez anunció el martes que dimitirá del cargo en agosto 2025, en respuesta a una reforma del poder judicial que impone el voto popular para la elección de los miembros del alto tribunal, según una carta enviada por el magistrado al senado.

Los cambios constitucionales, que implicaron modificaciones profundas al aparato judicial, fueron promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobados en septiembre por el Congreso, causando la depreciación de la moneda local e inquietud entre los inversores.

"No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular", afirmó en la misiva Gutiérrez, y explicó que su renuncia "no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma". (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Lizbeth Díaz)

Reuters