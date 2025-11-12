Ministro ucraniano de Justicia suspendido por caso de corrupción

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, anunció el miércoles que el ministro de Justicia, German Galushchenko, fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción en el sector energético del país.

La decisión se anunció un día después de que la Oficina de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (FEAC) acusara a Galushchenko por el escándalo en el sector energético, del cual fue ministro.

"Se tomó la decisión de suspender a German Galushchenko de sus funciones de ministro de Justicia", declaró Sviridenko.

Las funciones de Galushchenko fueron asumidas por la viceministra de Integración Europea, Liudmila Sugak.

La FEAC acusó el martes a Timur Mindich, un aliado del presidente Volodimir Zelenski, de orquestar un escándalo de corrupción por US$100 millones que incluyó un desfalco en el sector energético.

Señaló que Galushchenko, quien fue ministro de Energía durante cuatro años, recibió "beneficios personales" de Mindich a cambio del control del dinero que ingresa al sector de energía.

La investigación se dio a conocer en momentos que la infraestructura energética de Ucrania es bombardeada a diario por Rusia.

