Ministro ucraniano teme que Rusia ataque planta nuclear

KIEV, Ucrania (AP) — El catastrófico colapso de una represa en el sur de Ucrania ha hecho que a Kiev le preocupe que Rusia pueda perpetrar un ataque a la planta nuclear de Zaporiyia a fin de crear pánico y sofocar los avances de Ucrania en la línea del frente, señaló el ministro ucraniano de Energía el lunes.

Herman Halushchenko dijo que la destrucción de la presa bajo control ruso en la región de Jersón demostró que Moscú “no tiene límites”. Agregó que el hecho justifica el nivel de alarma que las autoridades de Ucrania han estado elevando en las últimas semanas sobre una supuesta estratagema rusa para atacar la planta nuclear en una posible operación de bandera falsa.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy alegó la semana pasada, citando reportes de inteligencia, que soldados rusos colocaron “objetos que parecían explosivos” encima de varias unidades de energía a fin de “simular” un ataque. Las imágenes de drones y satelitales obtenidas por The Associated Press mostraron objetos blancos no identificados en el techo de la cuarta unidad de energía de la planta, pero hasta ahora las autoridades de Ucrania no han podido ofrecer más evidencia.

Al tiempo que Rusia acusa a Ucrania de bombardear la represa de Kajovka, Kiev culpa a Moscú del ataque a la represa a finales de mayo, incidente que desató una crisis humanitaria y causó una devastación ecológica generalizada. Una investigación de la AP concluyó que Moscú tenía los medios y los motivos para llevar a cabo el ataque.

Halushchenko dijo que él y Zelenskyy ya habían advertido en octubre de 2022 que los rusos podrían plantar minas para volar la presa de Kajovka.

“Para mucha gente sonaba ridículo… y cuando sucedió, todos entendieron que para ellos no hay límites”, indicó en una entrevista con la AP. “Y, por supuesto, todo está conectado con la operación de contraofensiva y después de Kajovka, la única herramienta que les queda es Zaporiyia”.

AP