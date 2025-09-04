Ministro venezolano acusa a EEUU de ejecuciones sumarias en ataque contra presuntos narcotraficantes

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a Estados Unidos de cometer asesinatos extrajudiciales al atacar en el mar Caribe a un bote con supuestos narcotraficantes.

El gobierno estadounidense afirmó haber destruido una embarcación que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela.

"Asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer", dijo Cabello en su programa semanal de televisión Con el Mazo Dando.

"Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza ejecuciones extrajudiciales en el mar", afirmó Cabello, considerado el número dos del chavismo en el poder en Venezuela.

"No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?", dijo Cabello.

La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos, luego de que Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el uso del ejército contra los cárteles del narcotráfico.

Maduro declaró el estado de máxima alerta ante lo que califica como una amenaza militar de Estados Unidos y llamó al alistamiento en la reserva.

