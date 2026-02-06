Ministros colombianos viajan a Ecuador para negociación arancelaria

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajan este viernes a Ecuador para negociar y asegurar el "pleno restablecimiento" del comercio binacional en medio de la guerra arancelaria, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las naciones se impusieron aranceles mutuos del 30% que empezaron a aplicarse el 1 de febrero, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera común.

Los ministros buscarán en Quito "entendimientos" en seguridad y defensa y reanudar los "intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético", según un comunicado de la cancillería.

En respuesta a la imposición de aranceles anunciada inicialmente por Noboa, el gobierno colombiano decretó medidas recíprocas y suspendió la exportación de energía eléctrica a Ecuador.

Quito respondió con un alza del 900% en el precio del transporte de crudo colombiano por su oleoducto, que la canciller Villavicencio considera "excesiva" e "inaceptable".