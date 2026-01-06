Ministros de Economía del G7 se reunirán para debatir sobre tierras raras: fuentes

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores y procedencia)

Por Makiko Yamazaki y Julia Payne

TOKIO/BRUSELAS, 6 ene (Reuters) -

Los ministros de Economía del Grupo de los Siete se reunirán en Washington el 12 de enero para debatir sobre el suministro de tierras raras, informaron el martes tres fuentes conocedoras del asunto.

Una de las fuentes añadió que los precios mínimos de las tierras raras serán uno de los asuntos de debate, entre otros asuntos relacionados con los minerales críticos.

Los países del G7, excepto Japón, dependen en gran medida o de forma exclusiva de China para una serie de materiales que van desde imanes de tierras raras hasta metales para baterías. En junio, el grupo acordó un plan de acción para asegurar sus cadenas de suministro e impulsar sus economías.

El año pasado, los funcionarios empezaron a debatir los precios mínimos para que las inversiones en minerales críticos fuera de China sean económicamente viables. Estados Unidos fue el primero en fijar un precio mínimo en un contrato de suministro nacional de tierras raras el año pasado.

Un portavoz del Tesoro estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

