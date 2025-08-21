Ministros de Exteriores de China y Pakistán acuerdan nuevos proyectos para corredor económico

ISLAMABAD (AP) — Pakistán y China se comprometieron el jueves a expandir la cooperación económica y la inversión en el marco del Corredor Económico China-Pakistán, un programa emblemático de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de Beijing, según funcionarios.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, se reunió con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, en la sede de su ministerio en Islamabad el jueves. Las dos naciones acordaron lanzar nuevos proyectos a través del corredor, o CPEC, según un comunicado del gobierno pakistaní.

Ni Beijing ni Islamabad compartieron de inmediato detalles sobre los proyectos propuestos.

La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda ha construido centrales eléctricas, carreteras, ferrocarriles y puertos en todo el mundo y ha reforzado las relaciones de China con África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. Es una parte importante del esfuerzo del presidente, Xi Jinping, para que el país desempeñe un papel más grande en asuntos globales.

Beijing ha invertido miles de millones de dólares en Pakistán a través del CPEC en carreteras, centrales eléctricas y enlaces ferroviarios para conectar la región de Xinjiang, en el oeste de China, con el puerto del mar Arábigo de Gwadar, en el suroeste de Pakistán, donde algunos chinos han sido atacados por insurgentes en los últimos años.

Los ministros se comprometieron a estrechar la colaboración en ciencia, tecnología, industria y agricultura.

Wang también instó a Pakistán a garantizar la seguridad de los trabajadores e ingenieros chinos, quienes han sido blanco de ataques de separatistas en la provincia de Baluchistán y en otras zonas. Pakistán ya ha incrementado la seguridad para los chinos que trabajan en proyectos relacionados con el CPEC.

Durante mucho tiempo, China ha sido uno de los principales aliados y apoyos financieros de Pakistán, especialmente mientras Islamabad lucha contra una prolongada crisis económica.

La reunión se produjo un día después de que Wang y Dar viajaran a Kabul para una reunión trilateral con gobernantes talibanes de Afganistán sobre cooperación política y económica.

La parada de Wang en Pakistán siguió también a una visita a la vecina India a principios de semana, donde mantuvo conversaciones con el objetivo de estabilizar las tensas relaciones entre los dos gigantes asiáticos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.