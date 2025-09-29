Ministros de Exteriores de Corea del Norte y China se reúnen en Pekín

SEÚL/PEKÍN, 29 sep (Reuters) - La ministra norcoreana de Asuntos Exteriores, Choe Son-hui, se reunió el domingo en Pekín con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, durante su segunda visita a la capital china en apenas un mes, informaron las agencias de noticias oficiales de ambos países.

Wang dijo a Choe que "China está dispuesta a fortalecer la coordinación y la cooperación con la República Popular Democrática de Corea en asuntos internacionales y regionales", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un comunicado, utilizando el nombre completo del Estado diplomáticamente aislado.

Según los analistas, el líder norcoreano, Kim Jong-un, quiere volver a la escena mundial. Kim viajó con Choe a Pekín a principios de septiembre para asistir a un multitudinario desfile militar que le ofreció una oportunidad sin precedentes de estar al lado del líder chino, Xi Jinping, y del presidente ruso, Vladimir Putin, y obtener un apoyo implícito a sus armas nucleares prohibidas.

Choe transmitió un mensaje de Kim Jong-un sobre que la relación bilateral entre ambos países es inmutable y debe desarrollarse para responder a las exigencias de los tiempos, informó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Choe dijo que Xi de China y Kim de Corea del Norte, en su última cumbre al margen del desfile, establecieron una dirección básica y un principio para la relación bilateral que satisface las necesidades de los cambiantes asuntos internacionales, según KCNA.

Wang dijo a Choe que los dos países dirigidos por el Partido Comunista deben intensificar los intercambios en materia de gobernanza y le informó sobre la situación interna de la segunda economía más grande del mundo, según un comunicado del ministerio de Wang.

Durante su estancia en Pekín, Kim dijo a Xi que Pionyang seguiría apoyando a China en la protección de la soberanía de su aliado, según KCNA.

La reunión entre los dos ministros de Asuntos Exteriores se produjo cuando se espera que Xi visite Corea del Sur para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) prevista para el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Gyeongju.

Corea del Sur también cree probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite el país para el evento de la APEC, aunque Washington no ha confirmado oficialmente su asistencia. (Información de Heejin Kim en Seúl y Joe Cash en Pekín; edición de Leslie Adler y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)