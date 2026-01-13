Ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán el miércoles con Vance y Rubio

COPENHAGUE, 13 ene (Reuters) -

Los ministros de Relaciones Exteriores de ⁠Dinamarca y Groenlandia ⁠se reunirán el miércoles con el vicepresidente de Estados Unidos, JD ⁠Vance, ‌y ​con el secretario de Estado, Marco Rubio, ​según anunció el martes el canciller ‌danés, en medio ‌de las presiones del ​presidente Donald Trump para hacerse con el control de la isla ártica.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, solicitaron una reunión ⁠después de que Trump intensificó recientemente sus amenazas de ​apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo dependiente del reino de Dinamarca.

Trump planteó por primera vez la idea de una toma de posesión de Groenlandia por parte ⁠de Estados Unidos en 2019, durante su primer ​mandato, aunque se enfrenta a la oposición en Washington, incluso dentro de su propio ‍partido.

Aunque Dinamarca ha gobernado Groenlandia durante siglos, el territorio ha ido avanzando gradualmente hacia la independencia desde 1979, un objetivo compartido por ​todos los partidos políticos elegidos para el parlamento de la isla.

(Reporte de Soren Jeppesen y Stine Jacobsen; ‍editado en español por Carlos Serrano)