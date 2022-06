Ministros de Exteriores de los 27 se expresan a favor de la candidatura de Ucrania a la UE

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han expresado este lunes a favor de la candidatura de Ucrania al bloque, en la primera reunión a Veintisiete después de que Kiev recibiera el dictamen favorable de la Comisión Europea a su integración europea y pidiera el estatus de candidato.

Después de que Bruselas abogará en su dictamen formal por considerar a Ucrania como candidato, asumiendo que Kiev afrontará reformas importantes en el campo de la judicatura o la lucha contra la corrupción, los titulares de Exteriores europeos han mostrado un frente unido en apoyo a Ucrania.

"Es un imperativo pol√≠tico, estrat√©gico y moral", ha afirmado la nueva ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, sobre la opci√≥n de conceder el estatus de candidato, cuya √ļltima palabra la tienen los l√≠deres europeos en la cumbre los pr√≥ximos 23 y 24 de junio.

En este sentido, Francia ha pedido un mensaje "claro y positivo" a la petici√≥n de Kiev, afirmando que la UE debe enviar una se√Īala de apoyo al pueblo ucraniano y mandar un mensaje a Rusia.

"Es un momento hist√≥rico en el que todos tenemos que reflexionar sobre lo que seremos los pr√≥ximos a√Īos si tomamos la direcci√≥n equivocada en esta situaci√≥n", ha avisado la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, insistiendo en que pese a que el camino a la UE es "complicado y duro", Europa "siempre crece en momentos dif√≠ciles".

Mientras, Pa√≠ses Bajos, otro Estado miembro tradicionalmente reticente con la Ampliaci√≥n, ha valorado la propuesta "equilibrada" de la Comisi√≥n Europea y ha avanzado el apoyo neerland√©s. "Es una propuesta buena que se√Īala la tremenda importancia de la unidad en este contexto geopol√≠tico", ha valorado el responsable de Exteriores, Wopke Hoekstra.

Por su lado, Rep√ļblica Checa ha pedido "voluntad pol√≠tica" a los socios europeos para apoyar el estatus de candidato de Ucrania, afirmando que de lo contrario el pueblo ucraniano que "muere por los valores europeos" se sentir√≠a "abandonado" en plena guerra contra Rusia.

"Es una guerra que Vladimir Putin combate con ideas imperiales y Ucrania no quiere ser parte de esto. Es una situación especial y debemos reflejarlo, es una decisión política", ha subrayado el titular de Exteriores, Jan Lipavsky.

Su homólogo letón, Edgar Rinkevics, ha destacado el compromiso del país con los valores europeos y que tiene "suficiente" progreso en las reformas democráticas para ser considerado país candidato. "Espero que haya apoyo unánime", ha dicho a su llegada a la reunión en Luxemburgo.

A su vez, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha subrayado el "gran paso adelante" que supone el dictamen positivo de Bruselas a la adhesión de Ucrania, además de para las aspiraciones de Moldavia y Georgia. "No puedo anticipar nada pero no he escuchado a nadie oponerse", ha indicado Borrell sobre el apoyo de los Veintisiete.