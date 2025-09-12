Ministros de Finanzas del G7 debaten posibles sanciones y aranceles a partidarios de guerra de Rusia

OTTAWA, 12 sep (Reuters) - Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete debatieron el viernes la posibilidad de imponer sanciones y medidas comerciales, como aranceles, a los países que consideran que "posibilitan" la guerra de Rusia en Ucrania, según un comunicado emitido por el Ministerio de Finanzas canadiense.

Los ministros de Finanzas del G7 celebraron la reunión para debatir nuevas medidas destinadas a aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania, según el comunicado de Canadá, que ostenta la presidencia rotatoria del grupo.

Discutieron "una amplia gama de posibles medidas económicas para aumentar la presión sobre Rusia, incluidas nuevas sanciones y medidas comerciales, como aranceles, sobre aquellos que permiten el esfuerzo bélico de Rusia".

(Reporte de Ismail Shakil. Editado en español por Javier Leira)