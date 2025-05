Ministros de Finanzas del G7 trabajarán por reparar la estabilidad y el crecimiento, dice Canadá

By David Lawder, Promit Mukherjee BANFF, Canadá, 20 mayo (Reuters) - Los ministros de Finanzas de las democracias industriales del Grupo de los Siete (G7) intentarán ponerse de acuerdo sobre las medidas para restaurar el crecimiento y la estabilidad mundiales, dijo el martes el ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, que reconoció que continuarán las tensiones por los nuevos aranceles estadounidenses. Las reuniones de los próximos dos días en la localidad turística de Banff, en el estado canadiense de Alberta, se centrarán en "volver a lo básico" e incluirán debates sobre el exceso de capacidad de fabricación, las prácticas no comerciales y los delitos financieros, dijo Champagne en una rueda de prensa. "Creo que nuestra misión consiste en restablecer la estabilidad y el crecimiento de los ciudadanos a los que representamos", dijo Champagne. Añadió que habría discusiones dentro del G7 y bilateralmente con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el impacto en sus socios comerciales de los nuevos aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, y que siempre habría tensión en torno a esos temas. "Pero al mismo tiempo, hay mucho que podemos lograr juntos", dijo Champagne. "Hay mucho que estamos buscando coordinar, nuestras acciones, y realmente abordar algunos de los grandes problemas en torno al exceso de capacidad, las prácticas no comerciales y los delitos financieros". Bessent ha tratado de presionar a los aliados del G7 para que se enfrenten más eficazmente a las políticas económicas de China, dirigidas por el Estado e impulsadas por las exportaciones, con el argumento de que esto ha conducido a un exceso de capacidad de fabricación que está inundando el mundo con productos baratos y amenazando a las economías del G7 y a otras economías de mercado. No obstante, Japón, Alemania, Francia e Italia, miembros del G7, se enfrentan a una posible duplicación de los aranceles estadounidenses recíprocos de hasta el 20% o más a principios de julio. Reino Unido negoció un acuerdo comercial limitado que la deja cargada con aranceles estadounidenses del 10% sobre la mayoría de los productos y el anfitrión, Canadá, todavía tiene que lidiar con el arancel de Trump del 25% sobre muchas exportaciones. Champagne también dijo que el grupo del G7 discutiría formas de vigilar mejor los envíos de paquetes de bajo valor desde China para combatir el contrabando. El Gobierno de Trump ha puesto fin a una exención de aranceles para los envíos chinos valorados en menos de US$800, a los que ha culpado del tráfico de fentanilo y sus precursores químicos. Reducir el tráfico de fentanilo es fundamental para levantar los aranceles de Trump del 25% sobre algunos productos canadienses y mexicanos, así como el del 20% sobre los productos chinos. Champagne compareció junto al ministro de Finanzas ucraniano, Serhi Marchenko, y se comprometió a mantener el apoyo de Canadá a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. También dijo que Canadá está considerando la posibilidad de ayudar a Ucrania a construir un sistema de pensiones al estilo canadiense. Marchenko dijo a los periodistas que trataría de reiterar los argumentos de Ucrania para reforzar las sanciones contra Rusia, incluida la reducción del nivel del tope de precio de US$60 por barril impuesto a las exportaciones rusas de crudo, liderado por el G7. (Información de David Lawder y Promit Mukherjee en Banff; información adicional de Julia Payne en Banff; edición de Tom Hogue y Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)

LA NACION servicio-de-noticias

