Ministros de la UE se enfrentan a las divisiones sobre Gaza en Copenhague

Por Andrew Gray

COPENHAGUE, 29 ago (Reuters) - Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se enfrentarán el sábado en Copenhague a sus divisiones sobre la guerra en Gaza, después de que el jefe de la ayuda humanitaria del bloque les pidiera "encontrar una voz fuerte que refleje nuestros valores y principios".

Muchos gobiernos de la UE han criticado duramente la conducción israelí de la guerra, en particular por la muerte de civiles y las restricciones al suministro de ayuda humanitaria.

Las protestas se intensificaron después de que un observatorio mundial del hambre que trabaja con las Naciones Unidas y los principales organismos de ayuda declarara la semana pasada que había determinado la existencia de hambruna en Gaza, una conclusión rechazada por Israel.

Pero los miembros de la UE han estado divididos en cuanto a una respuesta común: unos piden medidas económicas para presionar a Israel y otros subrayan el deseo de mantener el diálogo.

El órgano ejecutivo de la UE propuso el mes pasado restringir el acceso de Israel a un programa de financiación de la investigación del bloque, pero la propuesta no ha encontrado hasta ahora suficiente apoyo de los países miembros para ser aprobada.

Países como Francia, Países Bajos, España e Irlanda han mostrado su apoyo a la propuesta, pero otros como Alemania e Italia no la han respaldado hasta ahora, según los diplomáticos.

Hadja Lahbib, Comisaria Europea de Gestión de Crisis, que supervisa la ayuda humanitaria de la UE, declaró que "es hora de que la UE encuentre una voz colectiva sobre Gaza".

"Lo que está ocurriendo allí me atormenta y debería atormentarnos a todos", dijo refiriéndose a Gaza. "Porque es una tragedia. Y seremos juzgados por la historia".

Israel ha rechazado las críticas a su conducción de la guerra y afirma que su acción militar es necesaria para derrotar a Hamás.

También se espera que los ministros debatan la guerra en Ucrania y el futuro de unos 210.000 millones de euros (US$245.850 millones) en activos rusos congelados en la UE en virtud de las sanciones impuestas a Moscú.

(Reporte de Andrew Gray; Editado en español por Natalia Ramos)