Ministros de Rusia y de los Emiratos Árabes Unidos buscan poner fin a ataques contra Irán y Estados del Golfo

8 mar (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos pidieron el domingo el fin de todos los ataques contra Irán y los Estados del Golfo, y afirmaron que era necesaria una nueva diplomacia para garantizar la seguridad regional a largo plazo.

"La atención se centró en la necesidad de detener los ataques que provocan víctimas entre la población civil y causan daños a la infraestructura civil tanto en los países árabes del Golfo como en Irán", afirmó el ministerio sobre la conversación telefónica de Lavrov con el jeque Abdullah bin Zayed.

Los Emiratos Árabes Unidos han mantenido buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania durante los cuatro años de guerra y han actuado como intermediarios en la celebración de conversaciones y la organización de intercambios de prisioneros de guerra. (Información de Reuters.)