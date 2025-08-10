Ministros europeos critican el plan de Israel para tomar Ciudad de Gaza

España y otros siete países europeos condenaron el domingo el plan de Israel para tomar Ciudad de Gaza, advirtiendo que causaría la muerte de muchos civiles y forzaría a casi un millón de palestinos a abandonar sus hogares.

El gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó el viernes el plan para una operación a gran escala con el objetivo de tomar Ciudad de Gaza, lo que desencadenó una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países afirmaron que la decisión "no hará más que agravar la crisis humanitaria y comprometer aún más la vida de los rehenes que quedan".

Estimaron que la operación podría ocasionar "una cifra inaceptablemente elevada de víctimas mortales y el desplazamiento forzoso de casi un millón de civiles palestinos", según una copia de la declaración difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Eslovenia firmaron el comunicado, además de España.

Varias potencias, entre ellas algunos aliados de Israel, presionan para que se negocie un alto el fuego que garantice el regreso de los rehenes y ayude a aliviar la crisis humanitaria en la Franja.