Minnesota presenta una demanda para impedir que la Casa Blanca retenga de fondos de Medicaid

Minnesota demandó el lunes al gobierno del presidente Donald Trump en un intento por impedir que retenga 243 millones de dólares en gastos de Medicaid, y advirtió que podría tener que recortar la atención médica a las familias de bajos ingresos si se bloqueasen esos fondos.

La demanda solicitó a un tribunal federal en Minneapolis una orden de restricción temporal para impedir la retención de fondos de Medicaid, que es la red de seguridad sanitaria para la población con bajos ingresos.

La medida se tomó después de que el vicepresidente, JD Vance, afirmase la semana pasada que el gobierno “suspendería temporalmente” parte del financiamiento de Medicaid para Minnesota por preocupaciones de fraude, como parte de lo que describió como una agresiva campaña contra el uso indebido de fondos públicos.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, señaló que su oficina tiene un sólido historial de lucha contra el fraude en Medicaid y que ha logrado más de 300 condenas y 80 millones de dólares en sentencias y restituciones durante su tiempo en el cargo.

“Los intentos de Trump de aparentar que está combatiendo el fraude solo castigan a las personas y familias que más necesitan la atención médica de alta calidad y asequible que todos los habitantes de Minnesota merecen”, manifestó Ellison en un comunicado. “Mientras yo sea fiscal general, haré todo lo que esté a mi alcance para defender el dinero de nuestros impuestos, tanto de los estafadores como de la crueldad del gobierno de Trump”.

La demanda menciona al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), así como al doctor Mehmet Oz, en calidad de administrador de CMS, y a Robert F. Kennedy Jr., como secretario del departamento.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, de quien dependen los CMS, no respondió a mensajes pidiendo comentarios el lunes por la noche.

Los recortes propuestos equivalen aproximadamente al 7% del financiamiento trimestral de Medicaid en Minnesota, explicó la oficina de Ellison en un comunicado. Si se aplican los recortes, el estado podría verse obligado a recortar de manera significativa los servicios de atención médica para familias de bajos ingresos y otros servicios gubernamentales, indicó.

Medicaid, que en Minnesota se conoce como Medical Assistance, proporciona cobertura sanitaria a 1,2 millones de habitantes del estado que, de otro modo, no podrían costearla. Una familia de cuatro miembros puede calificar para Medical Assistance si tiene ingresos de 42.759 dólares o menos, informó la oficina del fiscal general.

La demanda sostiene que el gobierno violó los procedimientos de debido proceso al retirar cientos de millones de dólares sin demostrar que Minnesota haya incumplido las regulaciones de Medicaid mediante la presentación de pruebas y una audiencia probatoria.

Además, alegó que el gobierno no proporcionó a Minnesota detalles sobre su decisión, lo que viola la ley federal. Y citó precedentes legales como uno que establece que el Congreso puede imponer condiciones a los estados para la aceptación de fondos federales, pero estas “deben establecerse de manera inequívoca”.

En su denuncia, Minnesota acusó también a la Casa Blanca de no respetar la Constitución, porque la retención impuso condiciones retroactivas al financiamiento de Medicaid del estado.

Alegó que la retención de fondos fue arbitraria, caprichosa y parte de un patrón de castigo político a Minnesota.

El gobierno dijo que no abonaría 259,5 millones de dólares a Minnesota por los gastos de Medicaid en el cuarto trimestre de 2025. La demanda de Minnesota impugna la retención de 243 millones de ese total.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.