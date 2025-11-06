Minor Hotels aumentará su portfolio de marcas un 50% para 2026 con un enfoque en el lujo internacional

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Minor Hotels, el conglomerado que adquirió NH Hotel Group en 2018, tiene la intención de ampliar su portfolio de marcas en un 50% para el año 2026 con un enfoque en el lujo internacional.

La compañía, que actualmente opera con ocho marcas en su división hotelera, lanzará oficialmente cuatro nuevas enseñas en la feria de turismo Fitur que tendrá lugar en enero de 2026, elevando su total a doce marcas. Este plan de expansión se centrará especialmente en el segmento de lujo y 'upscale' (gama media-alta).

Las marcas lanzadas apoyarán el crecimiento sostenido de Minor Hotels facilitando su entrada en nuevos mercados y ofreciendo propuestas diferentes en los segmentos lujo, premium y select.

Este anuncio fue realizado este jueves en Madrid en un desayuno de prensa en el que se han presentado algunas de las novedades y de la estrategia de crecimiento de la compañía de cara al próximo año.

"Nos sentimos orgullosos de la expansión imparable de la compañía. En poco tiempo estará en destinos nuevos donde nunca han operado", aseguró en la presentación Fernando Vives, director comercial y miembro del consejo de administración de Minor Hotels Europe & Americas.

CUATRO NUEVAS MARCAS.

Minor International ya anunció el pasado verano la expansión estratégica de su portfolio con la incorporación de estas cuatro nuevas marcas, que incluyen las primeras marcas blandas (soft brands) del grupo. Esta expansión es fundamental para que Minor Hotels alcance su objetivo de 850 propiedades para finales de 2027.

Según la hotelera estas enseñas han sido meticulosamente diseñadas para capturar oportunidades específicas del mercado y satisfacer las necesidades tanto de los viajeros como de los propietarios, permitiendo al grupo expandirse a nuevos segmentos.

Las nuevas marcas recibirán los nombres de The Wolseley Hotels, Minor Reserve Collection; iStay Hotels y Colbert Collection.

La marca de lujo The Wolseley Hotels, que se inspira en la herencia del emblemático restaurante de Piccadilly, fusionará la elegancia británica con un estilo europeo y una influencia global. Cada hotel creará espacios sofisticados e inmersivos.

La 'soft brand' de lujo conocida como Minor Reserve Collection se distinguirá por la singularidad de cada una de sus propiedades. A través de experiencias personalizadas y cuidadosamente diseñadas, cada viaje buscará equilibrar la innovación con la tradición en la hostelería.

Colbert Collection se presenta como una 'soft brand', ofreciendo una colección internacional de hoteles independientes destacando la excelencia en la gastronomía. La individualidad de cada hotel se manifestará a través de experiencias cuidadosamente seleccionadas, que incluirán itinerarios guiados por expertos y propuestas culinarias con historia.

Finalmente, la nueva marca iStay, perteneciente al segmento select, brindará estancias cómodas y asequibles. Los huéspedes tendrán la oportunidad de vivir "una experiencia accesible e innovadora, que incluye un servicio eficiente, un descanso nocturno reparador y tecnología de vanguardia".

Los primeros anuncios de propiedades para estas nuevas marcas se realizarán en los próximos meses.

CASI 600 HOTELES EN 57 PAÍSES.

Minor Hotels cuenta actualmente con un extenso alcance geográfico y de portfolio. La compañía se enorgullece de operar un total de 578 hoteles distribuidos en 57 destinos a nivel mundial. Esta cifra de hoteles está englobada dentro de la división de Minor Hotels, que forma parte de un conglomerado que también opera en áreas como restauración y retail.

Con la estrategia de expansión ya anunciada, Minor Hotels se prepara para operar con 12 marcas, un número que se alcanzará una vez que las cuatro nuevas enseñas sean lanzadas oficialmente, complementando el portfolio de ocho marcas que ya maneja actualmente (Anantara, Avani, Elewana Collection, Oaks, NH Hotels, NH Collection, nhow y Tivoli).

En las nuevas cuatro marcas estarán incluidos tanto hoteles nuevos como otros a los que se realice un rebranding e incluso habrá cambios de marca, según confirmaron a Europa Press fuentes de la compañía, asegurando que alguno de ellos podría estar ubicado en España.

Minor Hotels está expandiendo actualmente los límites del lujo, al punto de que actualmente la compañía está evaluando la posibilidad de incursionar en el segmento de yates y aviones de ultra lujo que podrían llevar la marca Anantara. Esta ambición refleja la esencia emprendedora del fundador del grupo, Bill Heinecke, quien constantemente busca nuevas áreas de crecimiento y experimentación.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

Esta expansión representa un motivo de gran orgullo para la compañía, ya que les ha permitido llevar marcas como NH a destinos donde jamás habrían imaginado estar presentes, como las Maldivas, Tailandia y Australia.

Minor Hotels se está expandiendo activamente a nuevos territorios, históricamente fuera de su enfoque tradicional en Europa y América, particularmente con su marca NH Collection.

Recientemente, la marca NH Collection ha debutado en destinos como Maldivas, Dubái (The Palm) y la isla de Koh Samui en Tailandia, marcando su primera incursión en la región de origen de Minor.

Este crecimiento internacional se suma a importantes aperturas y rebrandings en España y otros países europeos. Según aseguran desde el conglomerado hotelero el diseño, la renovación y la actualización del portfolio es clave para la compañía.

El foco de la expansión se sitúa en la alta gama, donde Minor Hotels ya cuenta con marcas de referencia como Anantara, considerada 'la joya de la corona'. Además, la compañía está consolidando su marca Tívoli, que actualmente opera 19 resorts y se está posicionando en el segmento de "lujo inteligente" (smart luxury) entre Anantara y NH Collection.

En España, hitos recientes incluyen el rebranding de un hotel en Marbella bajo la marca NH Collection y la conversión del hotel Amistad Córdoba a cinco estrellas tras una reforma.

La estrategia de Minor Hotels subraya un compromiso con el crecimiento internacional y la diversificación de productos, desde el lujo en la naturaleza (como Elewana Collection) hasta el segmento lifestyle (como Avani), con el objetivo de continuar su desarrollo en los segmentos upscale y de lujo, combinando nuevos hoteles y profundas renovaciones (rebrandings) en su extenso portfolio.