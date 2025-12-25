Minorista surcoreana Coupang dice que toda la información filtrada sobre sus clientes fue borrada

SEÚL, 25 dic (Reuters) -

La firma minorista surcoreana en línea Coupang dijo que toda la información de clientes filtrada fue borrada por el sospechoso, según un comunicado enviado el jueves.

La empresa afirmó que un exempleado descargó información personal de unos 3.000 de los 33 millones de clientes de Coupang, que la persona borró sin transferir a terceros.

Coupang dijo que identificó a un exempleado, pero no reveló detalles sobre el presunto sospechoso. La empresa añadió que el individuo confesó detalles relacionados con el incidente.

El Ministerio de Ciencia de Corea del Sur indicó el jueves que el incidente sigue bajo investigación y que las autoridades no habían confirmado las acusaciones de Coupang.

El ministerio, que dirige un equipo de investigación conjunto con expertos del sector privado sobre la filtración de datos, dijo que envió una queja contundente a Coupang por la "revelación unilateral" de alegaciones por parte de la empresa mientras la investigación está en curso.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, pidió este mes que se endurezcan las sanciones contra la compañía, que cotiza en la bolsa estadounidense, por negligencia empresarial en una de las peores violaciones de datos del país.

(Reporte de Heejin Kim; editado en español por Carlos Serrano)