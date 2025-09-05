Minoristas piden a operadores de granos que mantengan iniciativa brasileña de moratoria de la soja

Por Ana Mano

SAO PAULO, 5 sep (Reuters) - Grandes minoristas de alimentación europeos han instado a los operadores mundiales de cereales a defender la iniciativa brasileña de moratoria de la soja, un pacto diseñado para proteger la selva amazónica de la deforestación en un contexto de los esfuerzos de los agricultores por suspender el programa.

En una carta fechada el 5 de septiembre, los operadores de alimentos -incluidos Tesco, Sainsbury's, Lidl y Aldi- piden directamente a los directores ejecutivos de ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company y la china Cofco que reafirmen públicamente su compromiso de prohibir las compras de soja a los agricultores amazónicos que talaron tierras allí después de una fecha límite de 2008.

"Le escribimos en un momento crítico para el futuro de la Moratoria de la Soja Amazónica, una iniciativa que sus empresas han defendido, protegiendo la Amazonia durante casi dos décadas...", decía la carta, que añadió que la decisión de la autoridad brasileña de competencia CADE de suspender el programa en agosto "supone una seria amenaza para este acuerdo vital".

La carta, a la que tuvo acceso Reuters, sugiere que los consumidores y las grandes empresas volverán a presionar a los operadores si no se abstienen de abastecerse de soja cultivada en tierras amazónicas deforestadas.

Brasil, el mayor productor y exportador de soja del mundo, vende la mayor parte de su producción a China, que la necesita para fabricar materias primas.

Los operadores no respondieron inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

La moratoria, que ha frenado la deforestación de la Amazonia provocada por la soja, ha disgustado a los productores durante años. Finalmente, el poderoso lobby de los agricultores en el Congreso empujó al CADE a investigarla.

En la carta, firmada también por la National Pig Association británica y productores privados de alimentos del Reino Unido, se elogia a los operadores de cereales por sus esfuerzos para recurrir la decisión del CADE.

"A pesar de que se estableció una medida cautelar relativa a la aplicación inmediata de la orden (del CADE), es necesario actuar para eliminar cualquier incertidumbre del mercado durante este tiempo en relación con las protecciones de este ecosistema vital", señala la carta.

Según los firmantes de la carta, si se conoce alguna suspensión de la moratoria de la soja, esperan que los operadores de granos estén preparados "para desplegar inmediatamente una medida de cumplimiento provisional de forma individual para cada empresa hasta que se asegure una solución a más largo plazo" para proteger la Amazonia. (Reporte de Ana Mano, Edición de Franklin Paul y Aurora Ellis, Editado en español por Daniela Desantis)