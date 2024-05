¡Mint y Ultra: bienvenidas a la familia T-Mobile!

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--may. 2, 2024--

¡Se cerró el trato! T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) anunció hoy la incorporación de Ka’ena Corporation, que incluye la marca de servicio móvil prepago directo al consumidor (D2C) Mint Mobile, la marca de costo accesible con enfoque internacional Ultra Mobile y el proveedor mayorista de soluciones de servicio móvil Plum. Y al hacerlo, El Un-carrier les da una calurosa bienvenida a los clientes de Mint y Ultra ofreciéndoles beneficios magenta desde el primer momento: algunos regalos y nuevas ofertas solo por ser parte del Equipo T-Mobile.

Esta adquisición integra la conectividad de Mint y Ultra a la red 5G de T-Mobile líder en la industria con perspectiva a largo plazo y les permite acceder a las relaciones y la escala de El Un-carrier para llevar sus productos favoritos y experiencias simplificadas a un número aún mayor de clientes de servicio prepago de todo el país. T-Mobile también aprovechará las singulares capacidades que han alimentado su éxito en servicio móvil, en particular el enfoque superior que ha adoptado Mint con respecto al mercadeo D2C, algo que los clientes valoran enormemente.

“Esta es una unión en la que todos salen ganando: una combinación perfecta de marcas altamente complementarias que se unen en nuestra red 5G líder en la industria con el objetivo de seguir revolucionando las cosas para beneficio de los clientes”, señala Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “Nos entusiasma la idea de mantener el singular estilo y el espíritu emprendedor que hacen verdaderamente especiales a Mint y Ultra, y al mismo tiempo encontrar formas de potenciar su crecimiento y aplicar algunos de los secretos de ese éxito en otras áreas de nuestra empresa”.

Mirando hacia el futuro

El cuerpo directivo de Ka’ena, que incluye a David Glickman y Rizwan Kassim, fundadores de Mint, se incorporará a los equipos de T-Mobile para continuar liderando estas marcas. Las marcas seguirán operando de manera autónoma pero estrechamente alineadas con la marca y las actividades comerciales generales de T-Mobile, de manera similar a la exitosa adquisición de Metro PCS ahora Metro by T-Mobile por parte de T-Mobile en 2013. Ryan Reynolds continuará en su rol creativo en nombre de Mint. El enfoque de estas marcas será ofrecer productos increíbles, beneficios y experiencias principalmente digitales a un número mayor de clientes de servicio prepago en más lugares.

“En colaboración con T-Mobile les hemos ofrecido a nuestros clientes la mejor opción en servicio móvil”, explica David Glickman, fundador y director ejecutivo de Mint, Ultra y Plum. “Desde el primer día, nos hemos comprometido a poner al cliente en primer lugar y T-Mobile comparte profundamente ese compromiso. La finalización de esta adquisición prepara el escenario para ofrecer aún más beneficios a los clientes mientras continuamos innovando y aprovechando la red 5G más grande y rápida”.

“Estoy increíblemente orgulloso de todo el equipo de Mint Mobile. Hasta Gary, de finanzas, que a lo largo de los años ha sido realmente superestricto y riguroso”, comenta Ryan Reynolds. “Hemos podido hacer crecer esta marca con rapidez poniendo como prioridad el cliente y los beneficios, y a la vez sin miedo a actuar rápidamente y asumir riesgos. T-Mobile es el mejor socio para ayudarnos a potenciar a Mint y estamos muy agradecidos por esta asociación”.

Con alfombra de bienvenida

Ahora y durante los próximos meses, T-Mobile ofrecerá aún más ventajas para clientes actuales y futuros de Mint y Ultra con algunos de los beneficios favoritos de El Un-carrier y hasta unos nuevos. Los clientes podrán disfrutar:

Con el correr del tiempo, T-Mobile seguirá encontrando aún más formas de potenciar la experiencia de los clientes de Mint y Ultra, todo en la misma red 5G líder que ya disfrutan.

Advertencia sobre declaraciones con proyección a futuro

Esta comunicación contiene ciertas declaraciones con proyección a futuro con respecto a T-Mobile. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hecho, incluida la información sobre resultados futuros, son declaraciones con proyección a futuro. Estas declaraciones con proyección a futuro generalmente se identifican mediante las palabras “planear”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “suponer”, “pretender”, “puede”, “podría” o expresiones similares. Dichas declaraciones con proyección a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios de la adquisición de Ka’ena Corporation (“Ka’ena”) y sus subsidiarias, incluidos futuros resultados financieros y operativos previstos y los objetivos, expectativas e intenciones de T-Mobile. Existen varios factores que podrían ocasionar que los planes y resultados reales difirieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones con proyección a futuro. Dichos factores incluyen, entre otros, condiciones económicas, políticas o comerciales adversas en EE. UU. y en mercados internacionales; efectos negativos de la adquisición sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile y sobre los resultados operativos de T-Mobile, por ejemplo, como resultado de los cambios en relaciones clave con clientes, proveedores, empleados u otras empresas; costos o dificultades relativos a la integración de las operaciones, los informes financieros y los controles internos de Ka’ena con T-Mobile; los efectos de posibles cambios en el entorno normativo en el que opera T-Mobile; el riesgo de disputas o acciones normativas; y otros riesgos e incertidumbres detallados en el informe anual de T-Mobile en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, incluidos los detallados en sus secciones tituladas “Factores de riesgo” y “Advertencia sobre declaraciones con proyección a futuro”, así como en sus informes subsiguientes en el formulario 8-K y el formulario 10-Q, todos los cuales se encuentran presentados ante la SEC y disponibles en www.sec.gov y es.t-mobile.com. Las declaraciones con proyección a futuro se basan en expectativas y suposiciones actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones con proyección a futuro. En virtud de estos riesgos e incertidumbres, se exhorta a los lectores de esta comunicación a no basarse indebidamente en dichas declaraciones con proyección a futuro. T-Mobile no asume ningún tipo de obligación de actualizar o modificar la información contenida en esta comunicación (ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros o algún otro factor), a menos que así lo exija la legislación vigente. Las referencias a nuestro sitio web y al de la SEC son solamente referencias textuales inactivas. La información contenida en nuestro sitio web y en el de la SEC no se incorpora por referencia en esta comunicación y no deberá considerarse parte de la misma.

Asesores

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ejerció como firma de asesoría legal de T-Mobile. Lion Tree LLC ejerció como firma principal de asesoría financiera, y BofA Securities y TAP Securities LLC ejercieron también como asesores financieros de Ka’ena Corporation. Latham & Watkins LLP ejerció como firma jurídica principal de asesoría legal y Bernstein Shur ejerció también como firma jurídica de Ka’ena Corporation.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

1Con Mint por $15/mes: requiere pago por adelantado para el plan a varios meses. El compromiso no incluye impuestos y cargos, ciertas promociones, cargo de terceros, cargos por uso, características adicionales y prácticas de gestión de red; las características de los planes de tarifas pueden variar. 23 meses de Unlimited Premium Wireless por $15/mes: requiere pago por adelantado de $45 para el plan de 3 meses (equivalente a $15/mes). Tarifa promocional únicamente por los primeros 3 meses; posteriormente, opciones disponibles de planes a precio regular. Los impuestos y cargos son adicionales. Oferta por tiempo limitado para clientes nuevos; no es transferible y no tiene valor en efectivo. Los clientes de servicio sin límites únicamente que usen más de 40 GB/mes notarán velocidades bajas. Streaming de videos aproximadamente a 480p. Consulta los términos completos en mintmobile.com. 3Roaming gratis en Canadá: no apto para uso internacional prolongado; el servicio se podría cancelar o restringir por roaming excesivo. Cobertura no disponible en ciertas áreas.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240501031720/es/

