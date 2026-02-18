Minutas de la Fed muestran división y se habla de alzas de tasas, tras la pausa de enero

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

Los funcionarios de la Reserva Federal acordaron casi por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios en su reunión del mes pasado, pero siguieron divididos sobre lo que podría suceder después, y "varios" responsables de política monetaria plantearon el riesgo de posibles alzas si la inflación se mantiene alta, mientras que otros disintieron sobre si se justifican nuevos recortes y cuándo, según las minutas.

La decisión de mantener las tasas estables en la reunión del 27 y 28 de enero fue compartida por "casi todos" los responsables del banco central estadounidense como forma de evaluar la situación de la economía tras las rebajas de 75 puntos básicos del año pasado, y solo "un par" apoyó una rebaja, según las actas, que se publicaron el miércoles.

Los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Stephen Miran votaron en contra en la reunión por temor a que el mercado laboral pueda debilitarse.

Sin embargo, la opinión se dividió entre los otros 17 funcionarios, con la primera mención directa de posibles alzas de tasas si la inflación se mantiene sobre el objetivo del 2% de la Fed. Actualmente, está casi un punto porcentual por encima de ese nivel.

Si bien se prevé una relajación de la inflación este año, lo que allanaría el camino para nuevas bajas de tasas, las minutas indican que "varios participantes señalaron que podrían haber apoyado una descripción ambivalente de las futuras decisiones del Comité (Federal de Mercado Abierto) sobre las tasas de interés, reflejando la posibilidad de que sea apropiado ajustar al alza el rango objetivo para los tipos de los fondos federales si la inflación se mantiene sobre los niveles objetivo".

"Algunos" consideraron que las tasas deberían mantenerse "durante algún tiempo" mientras se esperan nuevos datos sobre la inflación y la economía, y una parte de ese grupo argumentó que los recortes podrían no ser apropiados en absoluto hasta que haya pruebas de que "la desinflación ha vuelto a la normalidad".

"Varios", por el contrario, afirmaron que sus perspectivas básicas para la inflación y la economía incluían nuevas reducciones de las tasas.

Las actas presentan el debate de la reunión de enero desde una perspectiva restrictiva, ya que los responsables votaron a favor de mantener la tasa de interés oficial en el rango actual del 3,50% al 3,75% y señalaron que podría mantenerse así durante algún tiempo.

Los inversores esperan que la Fed mantenga su tasa de interés oficial actual hasta la reunión del 16 y 17 de junio, y prevén recortes de un cuarto de punto porcentual en esa sesión y en la de septiembre.

(Reporte de Howard Schneider; edición en español de Manuel Farías y Javier López de Lérida)