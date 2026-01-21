Minuto de silencio por la tragedia ferroviaria en la feria de turismo de Madrid

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) se inauguró este miércoles con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la catástrofe ferroviaria ocurrida el domingo, que dejó al menos 42 muertos cerca de Córdoba, Andalucía.

Abierta hasta el domingo, la feria, organizada todos los años en la capital española, es una de las mayores del mundo.

Su estreno coincide con el segundo día de luto nacional decretado por el Gobierno español a raíz de la colisión de dos trenes el domingo en Adamuz, que mantiene conmocionado al país.

Los operadores ferroviarios implicados en el accidente, Iryo (una compañía privada participada en un 51% por el grupo público italiano Ferrovie dello Stato —Trenitalia—) y la compañía nacional española Renfe, cancelaron su participación en Fitur debido a la tragedia.

En total, unas 10.000 empresas turísticas de 161 países confirmaron su presencia en esta 46ª edición.

En 2025, Fitur acogió a unos 255.000 visitantes, entre profesionales del sector y público, según cifras oficiales.

El rey de España, Felipe VI, y la reina Letizia, que se desplazaron a Adamuz el martes, visitarán Fitur el jueves, anunció la Casa Real.